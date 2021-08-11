Варшавский суд не удовлетворил ходатайство защиты о прекращении дела об оскорблении главы государства Анджея Дуды писателем Якубом Жульчиком. Назвавший президента дебилом мастер пера предстанет перед судом в конце октября - начале ноября.

Об этом сообщает сайт PolsatNews.

Дело касается записи в социальной сети от ноября прошлого года, в которой, комментируя пост Дуды о президентских выборах в США, Жульчик назвал его дебилом. Следствие по этому делу началось после доноса частного лица. Обвинение было передано в Варшавский окружной суд в конце марта.

9 августа в суде состоялось слушание по ходатайству защиты о прекращении дела. Обосновывая свой запрос, представитель Жульчика, адвокат Кшиштоф Новиньски, указал на противоречие в деле. По его словам, одну сторону представляет представитель высшей власти с неограниченными возможностями, с другой - гражданин, написавший пост в Фейсбуке.

Адвокат подчеркнул, что формулировку, которую использовал Жульчик, следует рассматривать в более широком контексте, и что это не оскорбление, а резкая критика.

Между тем сам Жульчик не отказался от своей критики президента Дуды.

"Я сознательно употребил слово "дебил". Цель заключалась не в том, чтобы привлечь к себе внимание, высмеять или унизить президента, а в том, чтобы раскритиковать его необоснованное поведение", - заявил писатель в суде.

Он также напомнил, что на предвыборном митинге Дуда сказал фразу: "ЛГБТ - это не люди" , то есть дегуманизировал большую часть общества, но не был привлечен к ответственности. Писатель увидел в этом несправедливость.

Однако прокуратура отклонила ходатайство Жульчика без каких-либо дополнительных оснований.

Суд не назначил первую дату слушания дела по существу, но подчеркнул, что оно, вероятно, состоится осенью.

Писателю грозит до трех лет лишения свободы.

Как писала "Страна", весной президент США Джо Байден согласился с утверждением, что его российский коллега Владимир Путин - убийца.

А 9 августа Александр Лукашенко назвал мерзавцем журналиста Дмитрия Гордона. В ответ тот окрестил президента деспотом.