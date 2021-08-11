В технокомпании Xiaomi (КНР) презентовали свой новый телефон Xiaomi Mix 4 с сэлфи-камерой, встроенной в экран телефона. Ее заявленное разрешение - 108 мегапикселей.

Об этом сообщает The Verge.

У устройства Xiaomi Mix 4 оказался 16,9-сантиметровый OLED-дисплей с разрешением в 1080 пикселей и частотой обновления в 120 Гц.

Процессор - Qualcomm Snapdragon 888 Plus, батарея - 4500 мегаампер в час.

Операционная память - 8 или 12 Гб, а внутренняя - 128, 256 или 512 Гб.

В Xiaomi заявляют, что полная зарядка смартфона длится всего 15 минут при использовании зарядки в 120 ватт или 28 минут - при использовании зарядки в 50 Ватт.

Основная камера смартфона будет включать главный сенсор 108 МП. Это дебютная модель компании со встроенной в дисплей камерой для селфи.

Предварительные заказы можно будет сделать уже 11 августа 2021, а общедоступным Xiaomi Mix 4 станет 16 августа.

Стартовая цена базовой модели Xiaomi Mix 4 (8Гб/128Гб) стартует от приблизительно 770$.

Мы разбирались, как с осени у владельцев айфонов и других устройств Apple начнут проверять фото и сообщения.

Напомним, что компания Xiaomi (КНР) обогнала Samsung (Южная Коря) и Apple (США) и впервые в истории заняла 1-е место в мире на рынке смартфонов.