В Верховном Суде при разбирательстве иска об определении места жительства детей с отцом или с матерью оставили в силе решения судов предыдущих инстанций в пользу отца. Судьи разъяснили, какими принципами руководствовались при принятии такого решения.

Такое постановление по делу № 404/3499/17 в ВС приняли 21 июля 2021 года, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Судебное разбирательство семейных споров, касающихся интересов ребенка, является особенно сложным, поскольку в его процессе решаются не только спорные вопросы между родителями и другими лицами, а определяется судьба ребенка, а потому результат судебного рассмотрения должен быть направлен на защиту наилучших интересов ребенка.

Суды установили, что во время беседы со специалистом службы по делам детей девочки сообщили, что одинаково положительно воспринимают и мать, и отца, желают общаться с обоими.

Материально-бытовое обеспечение обоих родителей, их отношение к детям, положительные характеристики с места работы свидетельствуют, что каждый из родителей способен создать условия для развития и воспитания детей, обеспечивая их особые потребности, связанные с недостатками слуха.

После расторжения брака родителей дети проживали с матерью, а отец на основании судебного решения платил алименты на их содержание, с июля 2017 года дети стали жить с отцом, а мать платит алименты по судебному решению.

Решая вопрос об определении места жительства ребенка, суды должны учитывать объективные и имеющиеся в деле доказательства, в частности:

обследования условий проживания;

характеристики психоэмоционального состояния ребенка;

поведения родителей по отношению к ребенку;

заключения органа опеки и попечительства.

Самым важным в этой категории дел является внутреннее убеждение судьи, которое должно основываться на оценке всех обстоятельств в совокупности.

Суды предыдущих инстанций учли вывод исполнительного комитета городского совета, которым признано целесообразным определить место проживания малолетних детей с отцом.

Также апелляционный суд учел, что после того, как дети стали проживать с отцом, истица заключила другой брак, однако нет доказательств того, что дети хорошо знакомы с ее новым мужем. Проживание детей, имеющих особые потребности, с малознакомым посторонним человеком может представлять риски для их душевного равновесия.

Доводы о том, что ответчик не в состоянии, учитывая противоположный пол, молодой возраст и особенности развития девочек, заботиться об их физическом, духовном и нравственном развитии, являются необоснованными.

Дети проживают с отцом в окружении родных людей женского пола: бабушки, тети, двоюродной сестры, которые могут обеспечить достаточный уход за девочками. Девочки регулярно посещают учебное заведение, в котором учитываются их особенности.

Определение места жительства детей с отцом не повлияет на их взаимоотношения с матерью, поскольку не лишает его прав и не освобождает от выполнения родительских обязанностей.

Отмена судебных решений об определении места жительства детей с отцом, с кем они проживают длительный период, может привести к негативным последствиям и непредсказуемым психологическим травмам для детей, а потому не соответствует их интересам относительно роста в предполагаемой эмоционально стабильной атмосфере.

Как сообщала "Страна", в Apple будут искать сцены насилия над детьми не только в фото, но и в сообщениях владельцев устройств на iOS.

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