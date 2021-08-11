Вслед за компанией Pfizer, заявившей, что третья доза ее вакцины в десятки раз увеличивает защиту от штамма "дельта", препарат похвалил другой его разработчик - компания BioNTech. Там отметили, что третий укол вакцины дает устойчивый ответ против "дельты" и "бета"-вариантов. Причем ее не нужно под них модифицировать.

Об этом заявила главного медицинский специалист компании Озлем Тюречи, представляя свежую финансовую отчетность BioNTech. Ее слова приводит Politico.

Тюречи считает, что третью дозу следует вводить через 6-12 месяцев после первоначального курса вакцинации.

Специалистка сказала, что хотя исследования указывают на "высокую эффективность вакцины против циркулирующих вариантов" после первых двух доз, третья доза вызывает "устойчивый нейтрализующий ответ" против как дельта-, так и бета-штаммов. Вот почему в BioNTech уверены, что может потребоваться третья доза "для поддержания наивысшего уровня защиты".

При этом в BioNTech не видят необходимости в переделке вакцины для нацеливания на высокоинфекционный штамм "дельта". Но допускают, что скоро могут появиться новые варианты коронавируса, которые потребуют адаптации вакцины.

Между тем Евросоюз согласовал сделку на дополнительные 900 миллионов доз вакцины BioNTech/Pfizer с возможностью покупки еще 900 миллионов. В BioNTech заявили, что это "самый крупный контракт на поставку в истории фармацевтической промышленности".

Об эффективности защиты после третьей дозы своего препарата говорят и в компании Moderna.

Тем временем британский ученый заявил, что третья доза вакцины не нужна: иммунитет обеспечивает защиту и после первых двух.