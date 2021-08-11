Байден заявил, что власти Афганистана должны сражаться за себя сами
Во вторник, 10 августа, президент США Джо Байден заявил, что власти Афганистана должны сражаться за себя сами. Президент США также добавил, что он не сожалеет о выводе войск США из Афганистана.
"Они (власти Афганистана - Ред.) должны сражаться за себя сами, сражаться за свою страну", - заявил Байден в ответ на вопросы журналистов в Белом доме. Об этом сообщает ТАСС.
При этом он заявил, что США "собираются продолжать выполнять собственные обязательства" и будут предоставлять властям Афганистана финансы, оборудование и продовольствие.
"Мы собираемся продолжать выполнять собственные обязательства, но я не жалею о своем решении (выводе войск США из Афганистана - Ред.)", - сказал он.
Байден заявил, что правительственные силы в Афганистане превосходят талибов по численности.
"Послушайте, мы потратили более триллиона долларов за 20 лет. Мы обучили и предоставили современное оборудование более 300 тыс. афганским военнослужащим. Афганские лидеры должны объединиться", - отметил хозяин Белого дома, добавив, что тысячи американских военнослужащих пострадали и были убиты в результате операций в Афганистане.
Несмотря на это в начале июля 2021 талибы взяли под контроль районы вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, Китаем и Пакистаном. По утверждениям представителей талибов и ряда СМИ, сторонники движения заняли административные центры шести афганских провинций - Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Нимроз, Тахар и Саманган.
Как сообщала "Страна", подразделения Талибана захватили очередной областной центр, который находится в 230 км от Кабула. К середине августа они контролируют уже около 65% территории Афганистана. В случае с Айбаком талибы вошли в город также без боя после того, как местные старейшины призвали власти избавить город от боев.
Напомним, что американский эксперт назвал причинами провала США в Афганистане.