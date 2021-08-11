Во вторник, 10 августа, президент США Джо Байден заявил, что власти Афганистана должны сражаться за себя сами. Президент США также добавил, что он не сожалеет о выводе войск США из Афганистана.

"Они (власти Афганистана - Ред.) должны сражаться за себя сами, сражаться за свою страну", - заявил Байден в ответ на вопросы журналистов в Белом доме. Об этом сообщает ТАСС.

При этом он заявил, что США "собираются продолжать выполнять собственные обязательства" и будут предоставлять властям Афганистана финансы, оборудование и продовольствие.

"Мы собираемся продолжать выполнять собственные обязательства, но я не жалею о своем решении (выводе войск США из Афганистана - Ред.)", - сказал он.

Байден заявил, что правительственные силы в Афганистане превосходят талибов по численности.

"Послушайте, мы потратили более триллиона долларов за 20 лет. Мы обучили и предоставили современное оборудование более 300 тыс. афганским военнослужащим. Афганские лидеры должны объединиться", - отметил хозяин Белого дома, добавив, что тысячи американских военнослужащих пострадали и были убиты в результате операций в Афганистане.

Несмотря на это в начале июля 2021 талибы взяли под контроль районы вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, Китаем и Пакистаном. По утверждениям представителей талибов и ряда СМИ, сторонники движения заняли административные центры шести афганских провинций - Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Нимроз, Тахар и Саманган.

Как сообщала "Страна", подразделения Талибана захватили очередной областной центр, который находится в 230 км от Кабула. К середине августа они контролируют уже около 65% территории Афганистана. В случае с Айбаком талибы вошли в город также без боя после того, как местные старейшины призвали власти избавить город от боев.

Напомним, что американский эксперт назвал причинами провала США в Афганистане.