Органы здравоохранения Гвинеи наблюдают за состоянием 155 человек, контактировавших с первым в стране умершим от болезни зеленых мартышек (так называют Марбургскую вирусную болезнь). Об этом сообщил 10 августа официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в африканской стране Жорж Ки-Зербо.

Его слова цитирует Reuters.

Ки-Зербо сказал, что вирус Марбург был распространен среди животных, особенно летучих мышей, на юге Гвинеи и в соседних Сьерра-Леоне и Либерии. Патогены могут переходить от животных к людям в этом регионе из-за их тесного взаимодействия, особенно при охоте и употреблении в пищу мяса диких животных.

Также чиновник ВОЗ заверил, что пока нет известных вторичных случаев заболевания, а контакты умершего были отслежены, и 155 человек будут находиться под наблюдением в течение трех недель.

"Это активное наблюдение. Контактировавшие остаются дома, изолированы от других членов семьи. Их посещают каждый день, чтобы проверить возможные симптомы", - сказал Ки-Зербо.

Два месяца назад Гвинея была объявлена ​​свободной от Эболы после вспышки, унесшей жизни 12 человек. Ки-Зербо сообщил, что в этом году Гвинея оказалась лучше подготовлена к борьбе со вспышкой, чем это было во время эпидемии Эболы в 2014 году. Обнаружение случая вируса Марбург также показало способность системы здравоохранения обнаруживать такие инфекции.

"Со времени последней вспышки Эболы в 2014–2016 годах Гвинея создала надежную систему безопасности здоровья", - похвалил чиновник ВОЗ страну.

Он добавил, что в мировом масштабе подход к борьбе с вирусом Марбург не отличается от Эболы.

В июня "Страна" писала о том, что Гвинея объявила об окончании вспышки лихорадки Эбола.

Однако в том же месяце болезнь выявили в Демократической Республике Конго.