Профессор Оксфорда и глава университетской группы по разработке вакцины Эндрю Поллард исключил возможность формирования коллективного иммунитета к коронавирусу из-за штамма "дельта". Также он усомнился в необходимости ревакцинации третьей дозой.

Его мнение, переданное британской парламентской группе по коронавирусу, приводит издание The Guardian.

По словам Полларда, коронавирус не корь. При охвате прививками 95% населения корь не может передаваться в популяции. Вакцины же против COVID-19 не остановили распространения инфекции. На этом основании профессор сделал вывод, что надежды достичь прививками коллективного иммунитета призрачны.

Вариант "дельта" будет заражать людей, которые были вакцинированы, сказал Поллард. И добавил, что пока у человечества нет средств изменить эту ситуацию. Хотя существующие вакцины и эффективны для предотвращения тяжелого течения заболевания и смерти, они не останавливают волну заражений.

Концепция коллективного, или популяционного иммунитета основана на том, что подавляющее большинство населения приобретает иммунитет - либо путем вакцинации, либо в результате перенесенной инфекции. В свою очередь, это обеспечивает косвенную защиту от инфекционного заболевания для непривитых и тех, кто никогда ранее не был инфицирован.

Недавнее исследование Имперского колледжа Лондона показало, что полностью вакцинированные люди в возрасте от 18 до 64 лет примерно на 49% меньше рискуют заразиться по сравнению с непривитыми. Кроме того, у полностью вакцинированных примерно в три раза меньше шансов получить положительный результат теста после контакта с зараженным.

Около 75% взрослого населения Великобритании уже получили оба укола.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что в планах властей уже со следующего месяца начать предлагать третью дозу наиболее уязвимым группам населения.

Но Поллард, который возглавляет Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации, сомневается в необходимости такой меры.

По его словам, даже если уровень антител после двух доз снизится, наша иммунная система еще десятилетия будет способна защищать организм в случае воздействия коронавируса.

Во многих развитых странах решили делать третью прививку от коронавируса, в частности в Израиле.

Однако ВОЗ призвали на время ввести мораторий на третью дозу, чтобы больше вакцин досталовь бедным странам, где люди вообще не получили ни одного укола.