В Гвинее подтвердили первую смерть человека после болезни зеленых мартышек, от которой нет вакцин и лекарств
Органы здравоохранения Гвинеи 9 августа подтвердили случай Марбургской вирусной болезни, или болезни зеленых мартышек. В южной префектуре Гекеду заболевание унесло жизнь одного человека. Это первый случай опасной болезни не только в стране, но и во всей Западной Африке.
Об этом сообщается на сайте ВОЗ.
Вирус Марбург принадлежит к тому же семейству, что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола. Случай заражения им произошел менее чем через два месяца после того, как Гвинея объявила о прекращении вспышки Эболы. Образцы, взятые у умершего пациента и протестированные в полевой лаборатории в Гекеду, а также в национальной лаборатории геморрагической лихорадки Гвинеи, оказались положительными на вирус Марбург. Дальнейший анализ, проведенный Институтом Пастера в Сенегале, подтвердил результат.
Зараженный пациент обратился за лечением в местную больницу в районе Кунду провинции Гекеду. Вскоре туда была направлена группа экспертов для исследования симптомов. которые становились все тяжелее. Однако пациент скончался.
Теперь медики ищут людей, которые могли с ним контактировать. Поскольку болезнь впервые обнаружили в стране, органы здравоохранения начали просвещать и мобилизовать население, чтобы помочь обуздать опасную инфекцию.
Гекеду, где был подтвержден вирус Марбург, - тот самый регион, где первоначально выявили вспышки Эболы в 2021 году.
Вирус Марбург передается людям от летучих мышей и распространяется при прямом контакте с биологическими жидкостями инфицированных, поверхностями и материалами.
Вызванная им болезнь начинается внезапно повышением температуры, сильной головной болью и недомоганием. У многих пациентов в течение семи дней развиваются тяжелые признаки геморрагии. Летальность от болезни варьируется от 24% до 88%.
Хотя не существует вакцин или противовирусных препаратов против болезни зеленых мартышек, выживаемость улучшает поддерживающая терапия и симптоматическое лечение.
В Африке предыдущие вспышки и отдельные случаи болезни были зарегистрированы в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, ЮАР и Уганде.
По оценкам специалистов, риск распространения вируса по миру крайне низок.
В июне "Страна" сообщала, что в Индии обнаружили один из самых опасных вирусов в мире Нипах.
А весной там же была объявлена эпидемия мукормикоза, или "черной плесени".