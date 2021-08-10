Органы здравоохранения Гвинеи 9 августа подтвердили случай Марбургской вирусной болезни, или болезни зеленых мартышек. В южной префектуре Гекеду заболевание унесло жизнь одного человека. Это первый случай опасной болезни не только в стране, но и во всей Западной Африке.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Вирус Марбург принадлежит к тому же семейству, что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола. Случай заражения им произошел менее чем через два месяца после того, как Гвинея объявила о прекращении вспышки Эболы. Образцы, взятые у умершего пациента и протестированные в полевой лаборатории в Гекеду, а также в национальной лаборатории геморрагической лихорадки Гвинеи, оказались положительными на вирус Марбург. Дальнейший анализ, проведенный Институтом Пастера в Сенегале, подтвердил результат.

Зараженный пациент обратился за лечением в местную больницу в районе Кунду провинции Гекеду. Вскоре туда была направлена группа экспертов для исследования симптомов. которые становились все тяжелее. Однако пациент скончался.

Теперь медики ищут людей, которые могли с ним контактировать. Поскольку болезнь впервые обнаружили в стране, органы здравоохранения начали просвещать и мобилизовать население, чтобы помочь обуздать опасную инфекцию.

Гекеду, где был подтвержден вирус Марбург, - тот самый регион, где первоначально выявили вспышки Эболы в 2021 году.

Вирус Марбург передается людям от летучих мышей и распространяется при прямом контакте с биологическими жидкостями инфицированных, поверхностями и материалами.

Вызванная им болезнь начинается внезапно повышением температуры, сильной головной болью и недомоганием. У многих пациентов в течение семи дней развиваются тяжелые признаки геморрагии. Летальность от болезни варьируется от 24% до 88%.

Хотя не существует вакцин или противовирусных препаратов против болезни зеленых мартышек, выживаемость улучшает поддерживающая терапия и симптоматическое лечение.

В Африке предыдущие вспышки и отдельные случаи болезни были зарегистрированы в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, ЮАР и Уганде.

По оценкам специалистов, риск распространения вируса по миру крайне низок.

В июне "Страна" сообщала, что в Индии обнаружили один из самых опасных вирусов в мире Нипах.

А весной там же была объявлена эпидемия мукормикоза, или "черной плесени".