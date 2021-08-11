Бывший тренер "Шахтёра" официально возглавил футбольный клуб красных рыцарей в Катаре
Во вторник, 10 августа, официально объявлено о переходе бывшего наставника ФК "Шахтер" Луиша Каштру в ФК "Аль-Духаиль" (Катар). Этому клубу предстоит выступать в Азиатской Лиге чемпионов.
Контракт заключен на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Предыдущим тренером этого клуба был француз Сябри Лямуши. В прошлом сезоне они проиграли золотые медали чемпионата Катара "Аль-Садду", который тренирует легенда "Барселоны" Хави.
По данным журналистов, Каштру выбирал между "Аль-Духайлем" из столичной Дохи и другим катарским клубом – "Аль-Гарафой" из Эр-Райяна.
Под руководством Луиша Каштру "горняки" провели множество хороших игр, в том числе дважды обыграли в Лиге чемпионов мадридский "Реал". Также этот специалист занимался воспитанием молодежи, включая вратаря Анатолия Трубина, Виктора Корниенко, Георгия Судакова и других.
Как сообщала "Страна", бывшего тренера "Шахтера" Каштру зовут работать в Катар, но он сперва решил ждать другого приглашения. В итоге, Каштру выбрал "красных рыцарей".
Напомним, что в конце мая рассказывал Роберто Де Дзерби о своих планах на посту нового "Шахтера".