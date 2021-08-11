Во вторник, 10 августа, официально объявлено о переходе бывшего наставника ФК "Шахтер" Луиша Каштру в ФК "Аль-Духаиль" (Катар). Этому клубу предстоит выступать в Азиатской Лиге чемпионов.

Контракт заключен на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Предыдущим тренером этого клуба был француз Сябри Лямуши. В прошлом сезоне они проиграли золотые медали чемпионата Катара "Аль-Садду", который тренирует легенда "Барселоны" Хави.

По данным журналистов, Каштру выбирал между "Аль-Духайлем" из столичной Дохи и другим катарским клубом – "Аль-Гарафой" из Эр-Райяна.

Под руководством Луиша Каштру "горняки" провели множество хороших игр, в том числе дважды обыграли в Лиге чемпионов мадридский "Реал". Также этот специалист занимался воспитанием молодежи, включая вратаря Анатолия Трубина, Виктора Корниенко, Георгия Судакова и других.

Как сообщала "Страна", бывшего тренера "Шахтера" Каштру зовут работать в Катар, но он сперва решил ждать другого приглашения. В итоге, Каштру выбрал "красных рыцарей".

Напомним, что в конце мая рассказывал Роберто Де Дзерби о своих планах на посту нового "Шахтера".