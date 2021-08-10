Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отреагировал на новость о том, что миссию на Луну "Артемида" в 2024 году скорее всего отложат из-за неготовности скафандров xEMU. В соцсети основатель SpaceX заявил, что его компания может помочь с разработкой устройств.

Предложение Маска появились в Твиттере журналиста Майкла Шитса, специализирующегося на теме космоса.

"Генеральный инспектор НАСА говорит, что задержки в разработке скафандров являются еще одним фактором, делающим невозможным высадку астронавта на Луну в 2024 году. С потраченными 420 миллионами долларов и ожидаемыми тратами в размере еще 625 миллионов скафандры не будут готовы к полету раньше апреля 2025 года", - написал журналист в микроблоге 10 августа.

На это Маск ответил, что SpaceX может подготовить их "в случае необходимости".

Как рассказывала "Страна", задержки с созданием скафандров в НАСА объяснили нехваткой финансирования проекта, пандемией коронавируса, а также техническими проблемами.

Мы также приводили прошлогодние планы НАСА к 2024 году вернуть человека на Луну, а в 2026 году начать подготовку миссии по строительству на поверхности Луны атомной станции.