Во вторник, 10 августа, в Афганистане подразделения "Талибан" взяли под контроль город Пули-Хумри, который является центром провинции Баглан. Он находится примерно в 230 км от столицы Афганистана.

Об этом сообщает газета The New York Times (NYT). По предварительным оценкам, талибы контролируют уже 65% территории Афганистана.

По данным журналистов, особых боев за город не было. Это уже восьмой город, захваченный талибами менее чем за неделю, и второй город, взятый под контроль менее чем за сутки.

Ранее телеканал Tolo News сообщил, что силы безопасности Афганистана провели эвакуацию из Пули-Хумри, а затем отступили в сторону населенного пункта Келагай.

Ранее во вторник талибы взяли под контроль ключевые объекты города Фарах - столице одноименной провинции на западе Афганистана у иранской границы. По данным собеседников телеканала Tolo News, талибы захватили в том числе комплекс губернатора провинции и штаб-квартиру полиции.

Накануне движение "Талибан" захватило город Айбак - столицу провинции Саманган на севере Афганистана. В случае с Айбаком талибы вошли в город также без боя после того, как местные старейшины призвали власти избавить город от боев.

Ранее в августе движение "Талибан" захватило еще пять административных центров - Зарандж (столица провинции Нимроз), Шиберган (столица провинции Джаузджан), Талукан (провинция Тахар), Сари-Пуль (столица одноименной провинции), Кундуз (столица одноименной провинции).

За последние несколько недель талибы быстро захватывали афганские территории, в том числе несколько ключевых пунктов на границах с соседними странами. Также они угрожают столицам еще нескольких провинций. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.

США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана в мае 2021 года. Изначально планировалось, что операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. Однако затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось.

Как сообщала "Страна", боевики "Талибана" захватили уже шестой крупный город в Афганистане.

Напомним, что 6 августа талибы захватили первый провинциальный центр в Афганистане.