В российском Петербурге владелец автомобиля принял за угонщика и нечаянно убил человека легким шлепком по пятой точке, когда тот совершал непонятные действия возле его транспортного средства. Как потом оказалось, умерший был талантливым студентом Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

Об этом сообщает местное издание "Фонтанка".

Происшествие случилось в ночь на 9 августа в Василеостровском районе культурной столицы. У жителя дома по улице Кораблестроителей на брелоке от Mitsubishi Pajero 4 сработала сигнализация. Как рассказал хозяин внедорожника, он выбежал на улицу, чтобы проверить обстановку, и увидел у своего авто неизвестного в черном костюме. Человек возился у капота джипа.

Владелец подошел к подозрительному незнакомцу сзади и шлепнул того по ягодицам. Человек внезапно рухнул на землю как подкошенный и больше не шевелился.

Автовладелец вызвал медиков и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть, по предварительной версии, от разрыва сердца. Причем умершему на вид было не больше 20 лет.

Правоохранители не нашли на теле погибшего видимых телесных повреждений, впрочем, как и признаков взлома у машины.

Впоследствии выяснились новые детали трагедии на Кораблестроителей. Как оказалось, умершим был студент Тимур, который увлекался астрономией и ночью 9 августа решил понаблюдать за метеорами в собственный портативный телескоп.

Возвращаясь домой после наблюдений за ночным небом, он услышал возле соседнего дома писк. Звуки доносились из припаркованного джипа. Тимур решил, что в моторный отсек авто забрался котенок, и попробовал его спасти. Молодой человек встряхнул переднюю часть машины, полагая, что животное испугается и выскочит.

Эффекта это не дало, зато из-за встряски авто сработал брелок сигнализации 48-летнего хозяина внедорожника, который работает водителем в садово-парковом хозяйстве "Василеостровец".

Мужчина выглянул в окно и никого не заметил рядом со своей машиной. Видимо, потому что Тимур в тот момент сидя осматривал пространство под кузовом. Хозяин Mitsubishi лег спать, но сигнализация сработала еще раз.

Мужчина снова глянул в окно и на этот раз увидел человека у капота. Владелец транспортного средства заключил, что машину пытаются угнать. Он выбежал на улицу, окликнул, как он думал, угонщика, а потом шлепнул его. Тимур так перепугался, что почувствовал себя плохо и упал.

Владелец авто вызвал полицию, сообщив, что стало дурно вору его машины. Пока правоохранители ехали, Тимур успел рассказать мужчине о котенке.

Как говорится в поздней новости о новых обстоятельствах происшествия, у студента все-таки нашли телесные повреждения: небольшой синяк на лбу и тупую травму живота.

Полиция проведет экспертизы, которые помогут установить, от чего скончался Тимур. Пока основной версией остается сильный испуг от шлепка по ягодицам. Но не исключено, что хозяин авто что-то скрывает и ударил парня в живот, из-за чего у того остановилось сердце.

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