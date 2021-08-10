Во вторник, утром 10 августа, в столице Литвы - Вильнюсе начались протесты под зданием парламента (Сейма). Люди выступают против планируемых коронавирусных ограничений для невакцинированных людей.

Собравшихся уже несколько тысяч человек и они не расходятся. Об этом сообщает ведущий трансляцию с места событий местный портал delfi.

Полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста.

Согласно выданному разрешению, протест может длиться до 17 часов. Но и после этого срока протестующие не расходятся. Они говорят, что уйдут, только если правящая коалиция придет поговорить с ними.

Протестующие не хотели выпускать парламентариев, закончивших вечернее заседание. Покинувшие здание парламента депутаты Сейма были встречены участниками митинга упреками и лозунгами.

Сообщается, что среди демонстрантов были родители с детьми, в результате один из детей оказался на земле.

Как сообщала "Страна", в Беларуси показали видео, как литовцы выбрасывают беременную иностранку без сознания на границе.

Напомним, что в "Азове" готовят на субботу демонстрацию под стенами Офиса президента.