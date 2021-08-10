Пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника опубликовала фото занесенного в Красную книгу Украины белоспинного дятла. Эта птица со статусом редкой была замечена сотрудниками организации возле села Весеннее зоны отчуждения ЧАЭС.

Фото появилось в Фейсбуке заповедника.

Кроме окрестностей Чернобыля, птаха водится в восточных Карпатах, в западном и житомирском Полесье и на северо-востоке нашей страны. А в Евразии его можно встретить в Южном Китае, на побережье Охотского моря и островах Японии, на Скандинавском полуострове, в долине Эльбы, вдоль границы ФРГ и Австрии и других регионах.

В Европе насчитывается около 180 тысяч пар этих пестрых птиц. В Украине - всего 570-930 пар. За последние 20 лет численность вида упала в четыре раза из-за сплошных вырубок старых лесов.

Белоспинные дятлы ведут оседлый образ жизни и создают семьи один раз и на всю жизнь. "Квартиры" они обустраивают в дуплах деревьев мягких пород. Птенцов выводят в марте-июне. Яйца насиживают оба партнера.

В Украине в последнее время на гнезда дятлов все чаще зарятся хищники, в первую очередь куньи. Поэтому много птенцов погибают, так и не став на крыло.

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