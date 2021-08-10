Начиная с 1 ноября, в египетских отелях высокого класса - с четырьмя или пятью звездами, будет установлена минимальная стоимость на размещение. Такое решение власти приняли для гарантирования высококачественного сервиса для отдыхающих.

Об этом сообщил министр туризма страны Халед аль-Анани, пишет "Интерфакс".

"Мы решили с 1 ноября 2021 года установить минимальную цену на отели, чтобы гарантировать хороший уровень обслуживания гостей. В отелях 5* цена будет минимум $40 долларов на человека, в 4* — 28. Это позволить побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис. Мы начали два месяца назад отправлять в отели комиссии, которые проверяют уровень сервиса и его соответствие заявленным звездам", - объяснил министр.

Напомним, в этом году в Украину начали активно приезжать туристы из арабских стран. За недельный тур по нашей стране они платят в среднем тысячу евро. Почему Украина этим летом стала так популярна среди арабских туристов подробно разбиралась "Страна".

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