Певица МакSим (Марина Абросимова) из-за серьезной слабости после перенесенного в реанимации коронавируса COVID-19 не будет давать концерты и записывать новые песни около года. Ей даже запретили заниматься спортом.

Об этом сообщила представительница артистки, передает РИА Новости.

До этого МакSим была не одну неделю в искусственной коме, в тяжелом состоянии с коронавирусом. Ей предстоит ждет долгая восстановительная терапия.

"Марина никуда не может ходить физически, она очень слабая, сама ходит еле-еле с очень сильными головокружениями. Концертов, новых песен не будет как минимум год – врачи строго запретили даже заниматься спортом. У нее очень слабые легкие, будет долгая терапия. Да и к тому же физически ей нужно восстановиться, после 1,5 месяца комы она не готова к публичному вниманию", – сказала представительница МакSим.

Певица МакSим в своем Instagram выразила благодарность врачам, спасшим ее жизнь.

Как сообщала "Страна", певица уже сама встает, ходит, разговаривает.

Напомним, что МакЅим после выхода из коронавирусной комы начала шутить.