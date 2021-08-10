Во вторник, 10 августа, в Житомирской области уже третий день подряд продолжается загрязнение реки Тетерев сточными водами. Украинцев призывают не купаться в реке, не пить оттуда воду и не поить животных.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Полесского округа на своей странице в Facebook.

По состоянию на 10 августа сброс сточных вод в реку продолжается, инспекция проводит внеплановую проверку КП "Житомирводоканал" из-за загрязнения реки.

Продолжается массовая гибель рыб в водоеме. Инспекторы подсчитывают погибших рыб с целью оценить ущерб как реке Тетерев, так и природе в общем.

"После завершения проверки все составленные материалы будут переданы в правоохранительные органы с целью установления виновных лиц и привлечения их к ответственности", - сказано в сообщении.

Местных жителей призывают отказаться от использования реки, как для купания, так и для рыбалки, плавания на лодках или водопоя животных.

Напомним, в украинских реках обнаружили следы от препаратов против коронавируса.

Также сообщалось, что на реке Рось в Черкасской области произошел массовый мор рыбы.