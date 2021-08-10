Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), планировавшее в 2024 году отправить на Луну человека впервые с 1972 года, может отказаться от этого намерения. Возвращение на спутник Земли в рамках программы "Артемида" оказалось невозможно из-за неготовности скафандров.

Об этом сказано в докладе генерального инспектора НАСА от 10 августа.

Ранее в НАСА планировали к ноябрю 2024 года подготовить первые два скафандра для лунных миссий xEMU (аббревиатура от "exploration extravehicular mobility unit" - "устройство для разведки и передвижения вне космического корабля"). За оставшиеся три года необходимо представить дизайн, создать модель скафандра для испытаний и собрать два квалификационных скафандра, демонстрационный скафандр для МКС и два скафандра для лунной миссии. Но у агентства возникли трудности с воплощением этого плана.

Как написано в документе, задержки с его реализацией обусловлены нехваткой финансирования, пандемией коронавируса и техническими проблемами. Из-за этого скафандры будут готовы не раньше апреля 2025 года.

Также инспектор и его коллеги обнаружили задержки и в других программах, без отработки которых высадка человека на Луну невозможна. А именно в разработке сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System и многоразового транспортного корабля "Орион".

Ко всему прочему на перенос даты миссии повлияли протесты частных компаний, не получивших контракт на участие в "Артемиде".

Инспектор представил отчет руководителям НАСА и призвал скорректировать график реализации миссии. Также он посоветовал разработать отдельные графики поставок оборудования по программе окололунной космической станции Gateway, программе по доставке человека на Луну HLS и МКС.

Как писала "Страна", весной 2019 года НАСА заключило контракт на строительство космических кораблей, которые будут доставлять грузы на Луну.

А весной в агентстве упомянули о своих планах до конца десятилетия высадить на Луну первых женщин.