С минувшей субботы, 7 августа, в Украине открылся новый охотничий сезон. Он начался охотой на пернатую дичь. Однако в пределах Чернобыльского заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС запрещены любые виды охоты.

Об этом в Фейсбуке предупреждает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Как рассказали в организации, для предупреждения незаконных действиях охотников на заповедной территории, сотрудники отдела государственной охраны природно-заповедного фонда вместе с правоохранителями из отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС начали в минувшие выходные усиленное патрулирование территорий. Они обходят водоемы заповедника и прилегающие к ним местности.

Ранее "Страна" сообщала, что в конце июля в Украине наступил сезон сбора ягод, в связи с чем в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции потянулись люди за черникой. Между тем у АЭС ни ягоды, ни грибы собирать нельзя.

Мы также писали, что ученые провели исследования останков убитого волками дикого кабана и нашли в мясе высокое содержание радионуклидов. То есть бить дичь у ЧАЭС опасно для здоровья.