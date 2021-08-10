Завтра, 11 августа, в Украине будет преимущественно солнечно и ощутимо жарко - столбики термометров поднимутся до отметки +34. Но в западной части страны могут пройти короткие грозовые дожди.

Об этом рассказала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно ее прогнозу, жарче всего будет в южных и восточных областях Украины. В большинстве регионов страны температура воздуха днем ожидается +27...+32 градуса, на востоке Украины - +28...+34. В западных областях будет немного прохладнее - +23...+28.

Среда в Украине будет преимущественно солнечной и теплой.



"Горячий антициклон вытеснит осадки из Украины, разве что на Прикарпатье, в Крыму, Запорожской областях и в восточной части возможны отдельные короткие дожди с грозами", - рассказала синоптик.

В Киеве будет сухая и теплая погода, столбики термометров днем поднимутся до +28...+30.

"Ловите лето, запасайтесь веснушками, роскошными помидорами, акционным шортами и сарафанчиками, персиками, хорошими мечтами на осень, планируйте свое лучшее празднования Дня Независимости, купите наконец вышиванку с коротким рукавом, дышите солнцем и любуйтесь роскошным августом!" - порекомендовала синоптик.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как украинцы переживали аномальную июльскую жару.

Также сообщалось, что средняя месячная температура воздуха в августе в Украине будет выше климатической нормы.