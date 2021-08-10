В селе Петрушки Черкасской области злоумышленник сорвал и сжег флаг Украины. Правоохранители завели дело о надругательстве над государственным символом и поймали подозреваемого в правонарушении.

Об этом сообщается в Фейсбуке полиции Черкасской области.

Информация в Звенигородской районный отдел полиции об исчезновении флага с административного здания старостата села Петрушки поступила 9 августа. Для документирования происшествия в село прибыла следственно-оперативная группа.

Работники полиции поговорили с местными жителями и изъяли вещественные доказательства. Во время проведения следственных действий они установили, что сожжение произошло в ночь с 7 на 8 августа. Тогда в Петрушках отдыхала с алкоголем компания, и один нетрезвый парень внезапно решил снять флаг Украины с админздания, бросить его на землю и поджечь.

Правонарушителя и его местонахождение быстро установили. Им оказался житель села Глушки 2002 года рождения.

Парня доставили в отделение полиции. В связи с его действиями начато уголовное производство по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины о надругательстве над госсимволами. Санкция статьи предусматривает штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному подозрения в совершении преступления.

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