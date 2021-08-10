Двоюродный племянник президента России Владимира Путина, председатель партии "Россия без коррупции", экс-сотрудник ФСБ Роман Путин снял свою кандидатуру с выборов в Государственную думу.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на решение территориального избиркома (ТИК) №4.

Сегодня, 10 августа, Путин подал личное заявление об отказе от участия в выборах, заявление было принято в тот же день. До этого он участвовал как самовыдвиженец.

Сам Роман Путин рассказал о причинах своего решения отказаться от попытки занять кресло депутата в Instagram-истриях. К такому решению его подтолкнул разговор с "самым уважаемым им человеком", но кто же этот человек он так и сказал.

"Вчера в Москве после встречи с самым уважаемым мной человеком по рекомендации я принял решение о выходе из предвыборной гонки в Государственную думу. Однако, продолжаем общественно-политическую деятельность на благо России, на благо людей. Следите за нашими новостями", - рассказал он.

Напомним, голосование в Госдуму РФ пройдет 19 сентября. В этом году в нем смогут принят участия не только россияне, но и жители неподконтрольного Киеву Донбасса, которые получили паспорта РФ.

Также сообщалось, что в России в день выборов ожидают ряд провокаций.