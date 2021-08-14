Мы продолжаем публиковать материалы спецпроекта "Украина. 30 лет страны".

В 2010-м году страна вступила в эпоху относительной стабильности и возврата к экономическому росту. Президентом стал Виктор Янукович, который очень быстро получил и большинство в Раде, и вернул себе полномочия времен Кучмы.

Казалось бы, власть у новоизбранного президента была огромной. Но это и стало отправной точкой для будущих драматических событий, которые произойдут уже через три-четыре года.

Его властные полномочия стали настолько велики, что это резко увеличивало вес президента на фоне партнеров по Партии регионов, которые помогли ему прийти к власти. Тем более, что как раз в 2010 году он решил создавать свою бизнес-империю, которая вошла в историю под названием "Семья".

Это стало предметом серьезных противоречий в окружении Януковича и сыграло свою роль во время второго Майдана.

Но это будет потом. А пока, в 2010 году, все начиналось для нового президента на мажорной ноте.

"Страна" вспомнила, каким был для Украины 2010-й год. Предыдущие материалы проекта можно прочитать здесь.

Янукович - президент Украины

Начало года стало политически громким: в январе начались президентские выборы. Главными соперниками на них были премьер Юлия Тимошенко и лидер Партии регионов Виктор Янукович.

Среди других примечательных кандидатов - президент Виктор Ющенко, который был явно непроходным кандидатом, но выставил свою кандидатуру. Как предполагали у Тимошенко - чтобы оттянуть у нее голоса.

Ющенко и правда на этих выборах не поддерживал свою бывшую соратницу, с которой, к тому времени, рассорился почти насмерть. Но переоценивать этот фактор вряд ли стоит. В первом туре президент набрал всего 5,45% голосов.

Неожиданно высокий результат показал экс-глава Нацбанка Сергей Тигипко, которые позиционировал себя как "третью силу". Перед вторым туром выборов его поддержкой попыталась заручиться Тимошенко, но Тигипко дал ей от ворот поворот. А уже затем стал вице-премьером в правительстве Януковича.

Результаты первого тура выборов президента. Скриншот из Википедии

Во втором туре Янукович набрал 48,95% голосов, опередив Тимошенко на уверенных три процента.

Тимошенко пыталась говорить о якобы нарушениях и фальсификациях и даже подала в суд - но мировые лидеры начали поздравлять ее оппонента с победой еще до оглашения официальных результатов ЦИК. То есть мир признал Януковича президентом. Включая США.

Почему лидер Партии регионов, который еще пять лет назад был "воплощением зла", как для Запада, так и для "оранжевых", победил и стал президентом без нового Майдана? Причин было несколько.

Во-первых, население было сильно озлоблено на власть из-за последствий экономического кризиса 2008 года. Многие потеряли работу и вклады в банках. Резко снизились доходы населения.

Во-вторых, сложно было обвинять в массовых фальсификациях человека, который не занимал на момент избрания должностей в исполнительной власти. Центризбирком и милиция контролировались властью, к которой Янукович находился в оппозиции.

Во-третьих, сам Виктор Федорович был к тому времени уже опытным политиком и обладал немалой поддержкой в обществе.

Как лидер оппозиции времен "оранжевых" он работал на защиту интересов своего избирателя (срыв движения в НАТО, например). Поэтому его поддержка в 2010 году отличалась от ситуации 2004 года, когда Януковича, только недавно ставшего известным по всей Украине, "накачивали" админресурсом.

Устроить "Майдан" против оппозиционера №1 было в реальности просто невозможно.

В-четвертых, население в целом устало от "оранжевых" склок - такие настроения витали даже среди тех, кто выходил на Майдан. Мало кто верил Тимошенко после ее потока невыполненных обещаний. И еще меньше было готово протестовать ради того, чтоб подарить ей президентское кресло.

В-пятых, от политической свистопляски устал не только народ, но и украинские элиты из всех лагерей, и крупный бизнес. Регулярные политические кризисы не позволяли строить бизнес-проекты. Поэтому никто не стал оспаривать победу Януковича. Более того, к нему начался целый исход из ранее конкурентных фракций.

Что в итоге позволило Януковичу создать в Раде свою коалицию еще до парламентских выборов и назначить премьером Николая Азарова. И уже осенью провести через Конституционный суд отмену политреформы, что вернуло президенту полномочия времен Кучмы.

Это был настоящий политический "блицкриг".

Впрочем, была у него и обратная сторона. Президент становился слишком автономным политиком, который мог пересмотреть и свои отношения с партнерами по Партии регионов. Что уже скоро вызовет серьезное брожение в окружении Януковича.

Но это будет уже потом. А пока новый президент достаточно быстро и весьма успешно решал проблемы, которые достались ему от предшественников.

Харьковские соглашения

Главной из этих проблем была газовая. Цена, о которой договорилась Тимошенко, была неподъемной для промышленности и коммунальной сферы. Она превысила в 2010 году триста долларов за куб, поскольку перестала действовать скидка, которую дали предыдущему правительству.

Поэтому многие прогнозировали на 2010 год продолжение жесткого экономического кризиса.

Но Янукович сумел избежать этого за счет договоренностей с Москвой.

В апреле Украина и Россия подписали новое соглашение. Правда, это был не новый газовый контракт - Кремль не собирался отказываться от сверхвыгодного для себя договора Путина-Тимошенко - а дополнение к нему.

Стороны провели своеобразный геополитический бартер: Украина получала скидку в 30% на газ (но не более ста долларов на тысяче кубометров), а взамен продлевала пребывание Черноморского флота в Крыму до 2042 года.

Оба договора подписали в Харькове 21 апреля и через неделю в парламентах обеих стран прошла ратификация (к слову, сегодня на голосовавших за это депутатов хотят судить за госизмену).

Националисты устроили по этому поводу большую "зраду", которая, впрочем, быстро сошла на нет. Ярким эпизодом стал бросок дымовой шашки, которую принес в Раду будущий спикер Андрей Парубий.

Но дальше этого дело не пошло. Снижение цены на газ позволило сбалансировать бюджет и стабилизировать ситуацию в экономике. А также начать погасить кредиты, которые брались Тимошенко в 2009 году под огромные проценты.

Параллельно правительство начало сотрудничать с МВФ, получив первый транш кредита.

В итоге за 2010-й год ВВП отыграл почти треть падения годом ранее и вырос на 4,2%.

Понятно, что во многом эта была заслуга не новой власти, а того, что мир восстанавливался после кризиса. Но в целом Кабмин перестал быть полем битвы между президентом, Радой и премьером, что резко повысило управляемость всей государственной системы.

И не замедлило сказаться на результатах.

Отношения с Россией: несостоявшийся союз

После Харьковских соглашений и договоренностей с МВФ казалось, что Украина возвращается в старые добрые времена многовекторности Кучмы.

Но геополитическая ситуация была иной. Нарастали противоречия между Западом и Россией. До 2012 года, когда вернулся на пост президента Путин, это был постепенный процесс, но, тем не менее, он оказывал серьезное влияние на всю геополитику Восточной Европы. И, конечно же, сказывался и на Украине.

Запад тогда начал давление на Януковича (под предлогом защиты оппозиции, против лидеров которой возбуждались уголовные дела, о чем ниже). Его в европейских и американских СМИ называли "пророссийским" президентом.

Но все не просто было у Януковича и с Россией.

Главная проблема была все та же - газовая.

Харьковские соглашения не решили кардинально вопрос возвращения низких цен для Украины, так как быстро дорожала нефть (к которой были привязаны цены на газ). И стоимость голубого топлива к концу года вновь подошла к 300 долларов за тысячу кубометров.

Янукович поднял вопрос о пересмотре договора о поставках газа. Но Москва выдвинула встречные условия. Наиболее важным среди них было присоединение Украины к Таможенному союзу - первому в постсоветской истории реально работающему интеграционному проекту в СНГ. В него вошли Россия, Белоруссия и Казахстан. И активно звали туда и Украину.

Россия тогда, в отличие от Европы, на фоне высоких цен на энергоносители быстро выходила из кризиса и наращивала свое влияние. И Кремль приступил к активной политике на пространстве стран бывшего СССР. Таможенный союз виделся в России как начало процесса более глубокой интеграции стран СНГ по образу Европейского союза. А также как возможность усилить позиции постсоветских стран в переговорном процессе о возможном взаимодействии с ЕС.

Но, естественно, без Украины этот проект был бы неполный.

Запад также увидел в Таможенном союзе конкурента ЕС, а потому начал активно противодействовать процессу его расширения.

Янукович оказался перед непростым выбором.

С одной стороны, для Украины были жизненно необходимы дешевые энергоносители и российской рынок сбыта (куда после вступления в Таможенный союз украинские предприятия могли бы резко увеличить экспорт).

С другой стороны, Януковичу и регионалам не хотелось делиться властью с наднациональными органами ТС.

Впрочем, как показывал пример Белоруссии, эти опасения были напрасными (Лукашенко вплоть до августа 2020 года вел вполне независимую от России политику, несмотря на глубокую степень интеграции).

Но именно они и сыграли ключевую роль в том, что Янукович отказался от предложения к вступлению в ТС. Также у Банковой был страх перед акциями протеста, которыми пугали националисты в случае вступления в Таможенный союз.

Акции эти, как известно, все равно начались в 2013 году. А вот дешевых энергоносителей и прочих "пряников" Янукович от России вплоть до начала Майдана так и не получил.

И с конца 2010 года отношения с Кремлем у Януковича начали ухудшаться.

Дела на Тимошенко и Луценко

Помимо концентрации власти в своих руках, Янукович повел курс на зачистку оппозиции - в рамках подготовки к парламентским выборам 2012 года.

Самых "буйных" - Юлию Тимошенко и Юрия Луценко - начали обкладывать уголовными делами. Последнего - еще и в отместку за дела на "регионалов", которые заводило МВД при Ющенко (дела, впрочем, развалились).

В ноябре против Луценко открыли дело за растрату государственных средств. В конце года за неявку на допросы он был арестован и отправлен в СИЗО. В 2012 году Луценко получил срок - четыре года колонии.

Начали открывать дела и против Тимошенко.

Первое возбудили 15 декабря - по деньгам, полученным за продажу Украиной квот в рамках Киотского протокола. Они должны идти только на экологические цели, но были использованы Тимошенко не по назначению.

Затем сюда же включили закупку автомобилей для использования в медицинских целях на селе. Экс-премьера обвинили в том, что это не те машины, что нужно, да и куплены они по завышенной цене.

Правда, уже тогда было очевидно, что пиар-эффект от этих дел нулевой. И уже на следующий год Юлю по-настоящему "закроют" за газовый контракт с Россией.

Оппозиция в тот год казалась беспомощной и практически ничего не могла противопоставить "железному натиску" Януковича.

Регионалы уверенно победили на местных выборах 2010 года (причем "Батькивщину" вообще к ним не допустили в ряде областей).

Попытка раскачать ситуацию через Налоговый майдан (протест предпринимателей в Киеве из-за планов правительства урезать упрощенную систему налогообложения) провалилась - власти договорились с ФОПами, а тех, кто пытался протестовать и после этого быстро зачистил спецназ).

В целом к концу года сохранялось ощущение "блицкрига Януковича". Хотя основы будущих проблем, которые в 2013 году привели к Майдану, как писалось выше, закладывалась уже тогда.

Чем жила Украина в 2010 году

Трагедия в Марганце. В Днепропетровской области произошла самая масштабная автомобильная авария в истории Украины - поезд на переезде столкнулся с автобусом. Погибли 45 человек, из них - трое детей.

Позже водитель автобуса был признан виновным.

Новый посол России. В Украину приехал новый посол России Михаила Зурабова, который проработал на этой должности до 2016 года. По сути он стал последним послом - на предложенного за ним Михаила Бабича Украина не выдала агреман. С тех пор посла нет, и вместо него работает временный поверенный.

Бандера - "герой Украины". На излете своего президентства Виктор Ющенко присвоил звание героя главе ОУН Степану Бандере - "за героизм и самопожертвование в борьбе за независимое украинское государство". Еще раньше, в 2007 году, он дал "героя" командиру УПА Роману Шухевичу.

В 2011 году этих званий они были лишены - однако этот сделал не Янукович, а Донецкий окружной админсуд.

Дело против Сталина. В январе 2010 года (то есть, еще при президенте Ющенко) Апелляционный суд Киева ставит точку в деле о признании Сталина виновным за Голодомор. Дело было открыто годом ранее в СБУ по инициативе Института национальной памяти.

Суд принимает двойственное решение. С одной стороны генсек СССР и другие руководители (Молотов, Каганович, Постышев и другие) в мотивировочной части называются виновными в геноциде. С другой - дело закрывается в связи со смертью обвиняемых.

То есть по букве закона судопроизводство в их отношении вообще не могло идти (за исключением реабилитации).

Новый глава Киева. В ноябре президент назначил главой КГГА Александра Попова - при мэре Леониде Черновецком. Однако Черновецкий после этого сразу пропал с горизонта, и хозяином столицы стал Попов. Которого многие считают лучшим градоначальником - по числу построенных мостов, развязок и станций метро.

Одесский МКФ. В Одессе впервые открылся международный кинофестиваль. На нем победил российский фильм "Детям до 16-ти...". Но для многих украинцев этот фест стал более известен своей "красной дорожкой", где местная элита демонстрировала свои наряды.