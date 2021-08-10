Строительство забора на границе Литвы с Беларусью должно быть признано проектом особой государственной важности. Такая норма предусмотрена в специальном законопроекте об установке физического барьера на внешней границе Евросоюза с Беларусью, внесенном в Сейм 10 августа.

Как пишет агентство BNS, после подачи за документ проголосовали 80 депутатов Сейма, трое высказались против, 39 воздержались.

Представляя проект закона, министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что непонятно, почему за 30 не появилась прочная и надежная граница с "диктаторской Беларусью".

"Необходимо обустроить прочную и безопасную границу с Беларусью и сделать это как можно скорее", - подчеркнула министр.

По ее словам, принятый закон позволит ускорить возведение забора, так как строительство заграждения признается проектом особой государственной важности.

"Закон направлен на создание правовых, финансовых и организационных условий для оперативной установки физического барьера", - пояснила чиновница.

Проект предусматривает государственные закупки и разрешает резервирование средств для забора, что больше всего критиковала оппозиция.

Представители оппозиции призвали назначить конкретную дату и определенную сумму, необходимую для реализации постройки заграждения.

Между тем полномочия по принятию решений о строительстве ограждения, такие как определение заказчика и исполнителя проекта, их функции, место выполнения конкретных работ, сроки выполнения работ, порядок финансирования закон предоставляет правительству.

Ранее премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявила, что строительство ограждения будет поручено одной из компаний государственной энергетической группы Epso-G.

Чтобы остановить наплыв нелегальных мигрантов на границу с Беларусью, планируется установить двойной заграждение: проволочное заграждение из проволоки "Концертина" и проволочный забор.

По предложению Госпогранслужбы, на 508-километровом участке границы планируется построить четырехметровый проволочный забор с Y-образными вершинами, дополнительно защищенными режущей проволокой "Концертина".

По оценкам экспертов, строительство обойдется примерно в 152 миллиона евро.

Активно обсуждать установку забора на границе с Беларусью в Литве принялись в середине июня из-за наплыва нелегальных мигрантов. В этом году через границу с Беларусью в Литву их въехало более 4000 человек.

Как писала "Страна", Украина пообещала Литве помочь с гуманитарными поставками проволоки для забора.