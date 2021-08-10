56-й губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о своем решении уйти в отставку. Причиной такого решения стали обвинения нескольких женщин в сексуальных домогательствах.

Объявление 63-летний Куомо сделал 10 августа во время видеообращения к жителям штата, которое опубликовано в его Фейсбуке.

По словам губернатора, в сложившихся обстоятельствах наилучшим выходом для всех будет его отставка. Однако официально его решение вступит в силу не сейчас, а через две недели.

С прошлого года о домогательствах губернатора общественности рассказали семь женщин. По их словам, Куомо пытался их обнять и поцеловать, делала предложения интимного характера. После огласки неприятных эпизодов на его отставке стали настаивать мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, некоторые сенаторы и конгрессмены США и штата, причем как республиканцы, так и демократы. В парламенте Нью-Йорка даже хотели принять резолюцию об импичменте Куомо, но до этого дело не дошло.

Пост Куомо займет его заместитель, член Демократической партии Кэти Хокул. Она будет первой женщиной на этом посту.

Как писала "Страна", первые обвинения в харрасменте в адрес губернатора появились в марте прошлого года.

Мы также сообщали, что неделю назад с критикой Эндрю Куомо после секс-скандала выступил даже президент США Джо Байден.