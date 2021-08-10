Медики сообщили, сколько украинцев пострадали от укусов змей жарким летом
В течение июля в Украине зафиксировали 31 укус змеи, а всего с начала года - 61. Среди пострадавших был 21 ребенок, но к летальному исходу ни один укус не привел.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.
"Больше случаев укусов змей произошло в Запорожской области - 22 случая, во Львовской - 13, в Житомирской - 10. Летальных исходов не зарегистрировано", - сказано в сообщении.
В ЦОЗ рассказали несколько простых правил, соблюдение которых поможет избежать укусов пресмыкающихся:
- надевать соответствующую одежду, которая защитит от укусов змей: высокие ботинки, длинные брюки из плотной ткани, которые необходимо заправить в ботинки;
- прежде чем сесть на траву, камень, бревно, пошуршите или постучите палкой и т.д., чтобы напугать змею.
- не прикасайтесь руками непроверенным объектам, потому что змеи часто прячутся под камнями, поваленными стволами деревьев, стога сена, трухлявыми пнями.
- если увидели змею, не делайте резких движений. Подождите пока она отползет. Как правило, змея просто не видит неподвижный объект и змея не нападает первой.
Однако если предосторожности не помогли, и змея все-таки укусила человека, нужно сразу же обратиться за медицинской помощью. Как можно оказать укушенному помощь до приезда медиков ЦОЗ рассказал в своем буклете.
Напомним, в Ивано-Франковской области змеи покусали подростков, пострадавшие оказались в больнице в тяжелом состоянии.
Также сообщалось, что во Львовской области мальчик попал в реанимацию после укуса змеи в палец.