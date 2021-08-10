В течение июля в Украине зафиксировали 31 укус змеи, а всего с начала года - 61. Среди пострадавших был 21 ребенок, но к летальному исходу ни один укус не привел.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

"Больше случаев укусов змей произошло в Запорожской области - 22 случая, во Львовской - 13, в Житомирской - 10. Летальных исходов не зарегистрировано", - сказано в сообщении.

В ЦОЗ рассказали несколько простых правил, соблюдение которых поможет избежать укусов пресмыкающихся:

надевать соответствующую одежду, которая защитит от укусов змей: высокие ботинки, длинные брюки из плотной ткани, которые необходимо заправить в ботинки;

прежде чем сесть на траву, камень, бревно, пошуршите или постучите палкой и т.д., чтобы напугать змею.

не прикасайтесь руками непроверенным объектам, потому что змеи часто прячутся под камнями, поваленными стволами деревьев, стога сена, трухлявыми пнями.

если увидели змею, не делайте резких движений. Подождите пока она отползет. Как правило, змея просто не видит неподвижный объект и змея не нападает первой.

Однако если предосторожности не помогли, и змея все-таки укусила человека, нужно сразу же обратиться за медицинской помощью. Как можно оказать укушенному помощь до приезда медиков ЦОЗ рассказал в своем буклете.

Напомним, в Ивано-Франковской области змеи покусали подростков, пострадавшие оказались в больнице в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что во Львовской области мальчик попал в реанимацию после укуса змеи в палец.