Автомобили с логотипами Red Bull, которые устроили дрифт на Софиевской площади во время несанкционированных съемок, могут изъять. Сейчас идет решение этого вопроса.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы на своей странице в Facebook.

Согласно предварительной информации, дрифт нанес ущерб клинкерному покрытию Софиевской площади на сумму около 50 тысяч гривен. На данный момент продолжаются следственные действия, которые направлены на выяснение всех обстоятельств инцидента и установление всех участников события.

"Решается вопрос об изъятии автомобилей, задействованных в съемках", - говорится в сообщении.





Напомним, утром 10 августа в самом центре Киева, возле памятника Богдану Хмельницкому, два автомобиля с логотипами Red Bull устроили дрифт. Велась и съемка события. Автомобили ездили в пешеходной зоне, без специальных ограждений. Как оказалось, организаторы съемок не согласовали свои действия ни с КГГА, ни с правоохранителями - за что теперь могут провести до 4 лет в тюрьме.

В одном из автомобилей каталась звезда украинского рэпа Alyona Alyona. Однако певица была уверенна, что разрешения на съемки и дрифт организаторы получили.