Скандальная писательница Лариса Ницой набросилась с ругательствами на украинских спортсменов, которые посмели на Олимпиаде в Токио общаться с журналистами по-русски. Она назвала употребление ими русского языка психологической войной против украиноязычных и призвала их штрафовать.

Длинный пост на эту тему появился в Фейсбуке Ницой под названием "Бандерштатский богомол, спортивные московитки и импотентные языковые деятели".

В начале опуса Ницой вспомнила, как на второй день фестиваля "Бандерштат" она вынесла из толпы людей богомола, которого посетители могли раздавить. После чего рассказала, как из нирваны фестиваля (на котором, к слову, в качестве гостя присутствовал обвиняемый в убийстве Сергей Стерненко) вернулась в "чужой, враждебный, страшный, агрессивный мир, где враги вылезают на голову, а свой травит своего (вместо того, чтобы травить врагов)".

Свою агрессию к писательнице мир проявил в виде русского языка, на котором две украинские спортсменки делились с журналистами своими эмоциями после завоевания медалей.

По отношению к ним Ницой не пожалела ругательств и даже богохульств.

"Срань господня. И они издеваются! Сколько сделано замечаний! Сколько говорено переговорено! Сколько уже сказано слов! Сколько объяснено! Если едешь представлять Украину, то представляй ее, курица, на украинском языке! На украинском! А если едешь представлять себя - то фиг бы ты поехало, потому что на те соревнования едут не от себя, а от страны! Они что, не слышали, что нашу страну, их туда пославшую, надо представлять на языке страны? Не слышали наставления, чтобы разговаривали на украинском? Слышали, курва! Но это такая их психологическая война с нами. Это так эти курицы нас ломают. Оно слышало, что надо говорить на украинском, но стоит и щебечет по-своему..." - обрушила на спортсменок водопад гнева Ницой.

Затем она обвинила украинских патриотических блогеров и лидеров мнений в том, что это результат их работы.

"Потому что когда я сделала замечание футболисту за его интервью не на украинском языке и началась волна, а уже через несколько дней некоторые футболисты заговорили на украинском, - то вы что сделали? Вместо того чтобы поддержать волну - вы бросились ее гасить! ...Вы бросились выступать против меня и против моего замечания! Вы написали сообщения и выступили на телевидении, осудив меня. Вы сказали, что язык не так важен, когда забивают голы", - попеняла Ницой блогеров.

В результате их действий, по ее мнению, теперь "со всех каналов" звучит щебетание на русском.

Ницой также напомнила, что Конституционный суд признал язык связанным с национальной безопасностью.

"Получается, кто подрывает язык - подрывает национальную безопасность. А теперь самостоятельно ответьте на мой вопрос, как называются люди, которые наносят ущерб национальной безопасности страны?.. Где языковой омбудсмен? Почему он не штрафует этих спортсменов? Почему не штрафует тренеров? Почему не штрафует федерацию спорта? Ему законом предписано штрафовать. Это его должностная обязанность - штрафовать. Наконец, ему зарплату платят, чтобы он штрафовал! Где он? Что там делал министр молодежи и спорта? Он поехал во главе олимпийской делегации. Почему не обеспечил соблюдения государственной языковой политики? Почему допустил этот позор?" - поставила Ницой ряд вопросов.

В конце поста она призналась, что хочет "обратно в нирвану", к богомолу. И сопроводила текст его фотографиями.

Напомним, в начале Олимпиады принесшую Украине первую медаль на Играх Дарью Белодед затравили в соцсетях из-за того, что свой пост после получения бронзовой медали она написала на русском языке.

Немала доля ненависти от патриотов досталась и 19-летней прыгунье Ярославе Магучих - за фото в обнимку с россиянкой. Особенно усердствовала Ирина Фарион, назвав перспективную спортсменку "биомусором".