В среду, 11 августа, на погоду в Украине со стороны юго-востока будет влиять поле пониженного давления с фронтальными разделами, облачными системами и кратковременными дождями. При этом температура воздуха будет оставаться довольно высокой. А со стороны запада завтра начнет усиливаться антициклон ELFI. Это принесет солнечную погоду на остальную территорию страны. Синоптики обнадеживают, что жара будет разбавлена легким ветерком с севера и северо-запада. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



Завтра на юго-востоке Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков, только днем ​​в западных регионах, а также в Сумской и Харьковской областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +13-18, а днем ​​прогреется до +24-29. В южных регионах и на востоке ночью +17-22, днем ​​+28-33 градуса.

В Киеве и области в среду осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +16-18, а в дневные часы +​​27-29 градусов.

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