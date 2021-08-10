В среду над Украиной зависнут циклон и антициклон. Карта погоды по регионам
В среду, 11 августа, на погоду в Украине со стороны юго-востока будет влиять поле пониженного давления с фронтальными разделами, облачными системами и кратковременными дождями. При этом температура воздуха будет оставаться довольно высокой. А со стороны запада завтра начнет усиливаться антициклон ELFI. Это принесет солнечную погоду на остальную территорию страны. Синоптики обнадеживают, что жара будет разбавлена легким ветерком с севера и северо-запада. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Завтра на юго-востоке Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков, только днем в западных регионах, а также в Сумской и Харьковской областях местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +13-18, а днем прогреется до +24-29. В южных регионах и на востоке ночью +17-22, днем +28-33 градуса.
В Киеве и области в среду осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +16-18, а в дневные часы +27-29 градусов.
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