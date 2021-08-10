Одна из подозреваемых в участии в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко, которой разрешили покидать дом, смогла вернуться к работе в Центре детской кардиологии и кардиохирурги.

Об этом сообщает в Facebook-аккаунте Free Dr Kuzmenko.

Юлия Кузьменко - врач с многолетним опытом, однако в течении двадцати месяцев у нее не было возможности работать. В начале она находилась в СИЗО, а потом под круглосуточным домашним арестом. Но в августе ей сменили меру пресечения на ночной домашний арест и у Кузьменко появилась возможность вернуться к работе.

"Юлия стремилась как можно быстрее вернуться к делу своей жизни - спасать жизни маленьким пациентам с пороком сердца, и она постоянно поддерживала навыки мелкой моторики рук рисованием картин", - сказано в сообщении.

Однако сейчас она не находится в статусе оперирующего хирурга.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в 2016 году. Машина, в которой он находился, взорвалась в центре Киева во время движения.

В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве троим: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и врачу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану Андрею Антоненко.

О разных версиях его убийства, которые рассматривали правоохранители, подробно писала "Страна".