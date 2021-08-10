Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович не исключил необходимость мобилизации гражданского населения для охраны границы и призвал не нагнетать обстановку сейчас и не провоцировать белорусских пограничников, передает "Спутник. Беларусь".

"Наши пограничники будут выполнять свои задачи и никого не пропускать на нашу территорию", - сказал госсекретарь.

Также он не отметает возможность дальнейшей эскалации конфликтов на отдельных участках границы, прежде всего с Литвой и Польшей.



"Конечно, не хотелось бы отрывать от работы хлеборобов, рабочих предприятий, но если обстановка потребует, и будет угрожать какая-то опасность нашей стране, поставим под ружье тех, кого необходимо", - добавил Вольфович.



Он предлагает искать компромиссные решения сложившейся ситуации.

"Нужно садиться за стол переговоров и вести нормальный диалог, а не вводить санкции", - заявил он.

Также Вольфович заверил, что у белорусов всегда были нормальные отношения с соседями, а нагнетать обстановку - не продуктивно.

"Люди, которые руководят нашими соседями, далеко за океаном, и им абсолютно все равно, что у нас с соседями происходит. А нам здесь жить", - добавил госсекретарь.

Напомним, ранее пограничники Литвы заявили о стрельбе со стороны Беларуси. По их словам, в светлое время суток с сопредельной территории доносились "звуки отдельных выстрелов". А после наступления темноты в небо поднимались сигнальные и осветительные ракеты.

Также Беларусь обвинила Литву в неоказании медицинской помощи беженцам на границе.

Как ранее сообщала "Страна", в Литве пограничники на границе с Беларусью задержали группу мигрантов из Ирака. В свою очередь, в Беларуси опубликовали видео стрельбы на границе. При этом там указали, что литовские пограничники открыли огонь по нелегальным мигрантам в ночь, когда задержали иракских граждан.