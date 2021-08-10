В Российской Федерации сделали беспилотный летательный аппарат, который может быть использован для атомной войны. Беспилотник будет иметь возможность проводить анализ радиоактивного и химического загрязнения.

Об этом сообщает ТАСС.

Модульный беспилотный летательный аппарат запатентовала Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Как сказано в патенте, беспилотник может садиться не только на твердую поверхность, но и на воду.

Сам аппарат состоит из несущего каркаса, на центральной оси - два герметичных модуля с двигателями. Конструкцию скрепляет несущая рама, которая образует аэродинамический профиль. Каркас и рама будут сделаны их высокопрочного пластика, а модуль и навигационная система с комплексом сбора и анализа информации будут находится под защитной сеткой.

Беспилотник сможет летать в лесах, горах и небольших помещениях и перевозить 600 грамм груза, это позволит устанавливать различное оборудование для мониторинга радиоактивного и химического загрязнения, варьируя набор датчиков исходя из условий.

Кроме того, дрон будет иметь возможность определять координаты выброса вредных веществ и анализировать разрушения пострадавших объектов. В свою очередь, оптические датчики обеспечат поиск пропавших людей в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

Ранее в России представили новый истребитель Checkmate с тремя типами ракет и беспилотниками на борту.

Также сообщалось, что ВМС Украины получили первый турецкий беспилотник Bayraktar.