Обвиненный в домогательствах к студенткам актер и преподаватель университета театра и кино имени Карпенко-Карого Владимир Талашко напрочь отверг все обвинения, передает ТСН.

"Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было", - заявил Талашко.

А в самом университете сообщили, что не получали никаких официальных жалоб на преподавателя от якобы пострадавших девушек.

"В университет стали поступать обращения о распространенной в социальных сетях негативной информации, в которой упоминаются преподаватели университета. В то же время официальных обращений, запросов, жалоб, сообщений в университет не поступало", - прокомментировали в вузе и добавили, что согласно закону, придерживаясь принципа объективности и учитывая отсутствие фактов, у университета нет объективной возможности предоставить официальный комментарий.

Напомним, о фактах харассмента в Facebook сообщил сценарист Богдан Панкрухин. Он привел истории двух девушек, к которым якобы приставал Талашко в тот момент, когда они были абитуриентками вуза. Тогда одной из них было 15, а второй 18 лет. Обеих девушек, по их утверждению, Талашко убедил прийти к нему в квартиру под предлогом репетиции вступительной программы. Обеих он начал фотографировать и предлагать им снимать при этом одежду. Более юную девушку он якобы привел в спальню и начал целовать, ей удалось освободиться, сделав вид, что она потеряла сознание.

Также мы сообщали, что обвиняемый в домогательствах Константин Меладзе отметил день рождения на яхте в Киеве.