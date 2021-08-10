МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Беларуси Кирилла Камышева. Это случилось после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко публично объяснил возможность признания аннексированного Крыма российской территорией.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Украинские дипломаты выразили протест белорусской стороне и напомнили, что такие заявления нарушают обязательства республики по соблюдению норм и принципов международного права.

В сообщении говорится, что белорусского дипломата предупредили о том, что высказывания Лукашенко о готовности "признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом" является равнозначной соучастию в преступлениях против украинского суверенитета "со всеми связанными международно-правовыми последствиями".

В сообщении МИДа говорится, что подобными заявлениями Лукашенко нарушает международные обязательства республики Беларусь по соблюдению международного права.

Напомним, накануне во время пресс-конференции по случаю годовщины очередного избрания Лукашенко президентом он заявил, что готов начать поставлять продукцию в аннексированный Крым и даже посетить полуостров, но лететь он будет через Россию.

Также Лукашенко назвал условие, при котором возможен военный конфликт Беларуси с Украиной, а также рассказал о переговорах в Минске по Донбассу.