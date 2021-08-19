19 августа отмечают Яблочный спас (Преображение Господне). Это второй праздник в череде августовских Спасов, он идет после Медового и перед Ореховым.
Традиции и приметы на Спас
В церкви сегодня вспоминают земную жизнь Христа и Преображение Господне, когда на горе Фавор его ученики увидели, как его лицо и одежда засияли, а сам он стал говорить с пророками Илией и Моисеем. Это стало явлением славы и силы сына божьего, о чем ученики его должны были молчать вплоть до воскрешения Христа.
Популярные народные традиции сегодняшнего дня были связаны с яблоками и вообще сбором урожая. По народным приметам яблоки из летнего урожая не ели до второго Спаса. Это считалось грехом. 19 августа яблоки святили в церкви, после чего уже можно было их есть.
Кроме яблок, в корзины для освящение также кладут мед и другие сезонные фрукты - сливы, груши, виноград. Иногда кладут колосья пшеницы.
Принято было поминать умерших.
Молодежь на средний Спас собиралась в полях, чтобы провожать закат.
Картинки и поздравления с Яблочным Спасом
Пусть жизнь будет медовой и сладкой. Со Спасом!
Пусть вас хранит Господь от бед! Желаю жить и не болеть!
Здоровье пусть подарит мед, а радость - яблоко несет.
Пусть дни будут сладкими, как яблоки. Желаю благополучия и счастья в доме. С Яблочным Спасом!
Желаю светлых, полных радости дней. Пусть близкие будут здоровыми, а семья крепкой. С Яблочным Спасом!
Всего самого светлого в праздник второго Спаса.
Поспели яблоки для Спаса.
Скорей в корзину их клади.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна.
И только счастье впереди.
В этот светлый сладкий праздник
Пусть надежда не слабеет.
Пусть любовь с поддержкой близких
Светом и теплом согреют.