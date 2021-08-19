19 августа отмечают Яблочный спас (Преображение Господне). Это второй праздник в череде августовских Спасов, он идет после Медового и перед Ореховым.

Традиции и приметы на Спас

В церкви сегодня вспоминают земную жизнь Христа и Преображение Господне, когда на горе Фавор его ученики увидели, как его лицо и одежда засияли, а сам он стал говорить с пророками Илией и Моисеем. Это стало явлением славы и силы сына божьего, о чем ученики его должны были молчать вплоть до воскрешения Христа.

Популярные народные традиции сегодняшнего дня были связаны с яблоками и вообще сбором урожая. По народным приметам яблоки из летнего урожая не ели до второго Спаса. Это считалось грехом. 19 августа яблоки святили в церкви, после чего уже можно было их есть.

Кроме яблок, в корзины для освящение также кладут мед и другие сезонные фрукты - сливы, груши, виноград. Иногда кладут колосья пшеницы.

Принято было поминать умерших.

Молодежь на средний Спас собиралась в полях, чтобы провожать закат.

Картинки и поздравления с Яблочным Спасом

Пусть жизнь будет медовой и сладкой. Со Спасом!

Пусть вас хранит Господь от бед! Желаю жить и не болеть!

Здоровье пусть подарит мед, а радость - яблоко несет.

Пусть дни будут сладкими, как яблоки. Желаю благополучия и счастья в доме. С Яблочным Спасом!

Желаю светлых, полных радости дней. Пусть близкие будут здоровыми, а семья крепкой. С Яблочным Спасом!

Всего самого светлого в праздник второго Спаса.

Поспели яблоки для Спаса.

Скорей в корзину их клади.

Пусть жизнь твоя будет прекрасна.

И только счастье впереди.

В этот светлый сладкий праздник

Пусть надежда не слабеет.

Пусть любовь с поддержкой близких

Светом и теплом согреют.