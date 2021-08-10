В Криворожском учреждении исполнения наказаний, осужденный на пожизненный срок мужчина получил статус "смотрящего". Он принуждал других заключенных играть в азартные игры и организовал поставки наркотиков в колонию.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

56-летний мужчина был осужден на пожизненный срок за расстрел хозяина строительного торгового центра и отбывал наказание в колонии. Благодаря своим связям в криминалитете получил статус "смотрящего" за колонией.

Ему удалось при помощи доверенных людей как в спецучреждении, так и за его пределами, организовать сбор денег для "общака", с этой целью он наладил поставки наркотиков в колонию и принуждал других осужденных играть в азартные игры.

"По результатам проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские и сотрудники оперативного отдела исправительной колонии собрали доказательства причастности "авторитета" к установлению и распространение преступного влияния в исправительной колонии. Правоохранители провели санкционированные обыски в камерах фигурантов дела и по местам их проживания и изъяли наркотики, черновые записи, телефоны, оружие без маркировки, патроны различного калибра, банковские карты", - сказано в сообщении.

Напомним, похожая ситуация произошла на Прикарпатье, где объявили о подозрении двум смотрящим, собиравшим деньги на общак у заключенных.

Также сообщалось, что в СИЗО Киева разоблачили банду и "смотрящего", торговавших наркотиками.