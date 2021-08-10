В Украине проведут исследование с использованием радиоэлектронных средств спецсвязи и системы мобильной связи пятого поколения. Им займется Государственная служба специальной связи и защиты информации.

Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины в ходе заседания во вторник, 10 августа, сообщает пресс-служба правительства.

По словам председателя Государственной спецсвязи Юрия Щегола, результаты исследования позволяют начать развертывание 5G в диапазоне 700 мегагерц, ведь необходимо исследовать возможность использования оборудования, чтобы обслуживать спецабонентов вместе с пользователями мобильной связи.

После проведенных исследований специалисты установят плату за пользование таким ресурсом.

Напомним, около недели назад в Кабмине приняли решение отложить в Украине проведение интернета 5G. Причиной этому стало отсутствие финансирования. Пункт о проведении научно-исследовательских работ по определению стоимости радиочастотного ресурса диапазона 700 МГц и 3400-3800 МГц для внедрения 5G из действующего постановления вычеркнули. Вместо него и появился пункт, о котором сегодня рассказали на правительственном сайте.

Также "Страна" рассказывала, что в прошлом году зарегистрировали петицию на сайте украинского президента с требованием запретить внедрение 5G из-за крайне негативного его влияния на здоровье. После того, как она набрала необходимые 25 тысяч голосов глава государства Зеленский заявил об отсутствии доказательств, подтверждающие содействие 5G в распространении Covid-19 или любой другой болезни.

Предшествовало петиции то, что в разгар карантина многие люди по всему миру поверили в конспирологическую теорию о том, будто 5G негативно влияет на здоровье и способствует увеличению новых случаев коронавируса.

Кроме того мы сообщали, что в Киеве устроили акцию против внедрения 5G-интернета в Украине. Недовольные украинцы пришли к зданию Нацкомиссии и требовали остановить "увеличение электромагнитного излучения на жителей нашей страны".