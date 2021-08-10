Скульптор Алиса Забой назвала детскую площадку возле Офиса президента по мотивам творчества Марии Примаченко надругательством над творчеством художницы.

"Можно только с большой натяжкой сказать, что это скульптуры. Скажем так: в чем различия между музейной скульптурой и надувной игрушкой? Это в таком же формате. Есть определенный принцип. Сейчас, я уверена, что для создания детской площадки на территории ОП использовался 3D-принтер, потому что он позволяет сделать из плоского - объемное. Использовали узнаваемый мотив. Но дело в том, что одно дело, когда это композиция и законченное авторское произведение, а другое - когда из произведения выдернут фрагмент, или одну фигуру, которая больше всего понравилась креативщику. Это надругательство над памятью и над творчеством Примаченко", - утверждает скульптор.

По словам Забой, для использования мотивов художницы, необходимо соблюдать процедуру авторского права.

"Я не могу сказать кто является наследником творчества Примаченко. Ее сын работал тоже в этом стиле, ясно, что есть наследники. Итак, какая процедура: есть произведение, нужно дать заявку и получить разрешение у наследников (авторское право, я не знаю, сколько у нас сохраняется, но 30-50 лет точно).

Года два назад, какая-то финская компания решила пропиариться и фрагментально использовала часть произведения. Тогда было подтверждено, что это известное произведение и никаких разрешений ни у Украины, ни у наследников никто не брал. Был скандал", - рассказала Забой.

По ее словам, ранее для того, чтобы установить в городе или районе скульптуру существовала целая школа и так называемый художественный совет, который работал при горсоветах.

"И все это рассматривалось специалистами. Не теми, кто хочет, чтобы было "красиво", а специалистами, которые для этого учились. И если посмотреть, как выглядели городские ансамбли, они делались с учетом абсолютно всего. А тут у меня просто нет слов", - заявила Алиса Забой.

Скульптор также отметила неуместное расположение данной детской площадки.

"Я себе представить не могу такого "шапито" во времена, например, президентства Кравчука. Есть статусность. Эта резиденция - президентская территория. Там не должно быть матрешек, этих петухов, горок детских. Мне, честно, жалко. Избираются кадры, которые должны беречь и поднимать интеллектуально-художественную и философскую значимость первого человека в стране, а они такое устраивают. Я этого не понимаю. Мне грустно от этого всего", - резюмировала скульптор.

Напомним, что на днях под стенами Офиса президента появилась площадка с петухом в косоворотке. Ее откроют к Дню Независимости.

После этого у Зеленского объяснили, что петух одет не в косоворотку, а в вышиванку.