В Министерстве обороны заявили, что силы "ЛДНР" в ходе командно-штабных учений первого и второго "армейских корпусов" отрабатывали наступательные действия танковых и мотострелковых подразделений во взаимодействии с артиллерией.

Об этом рассказала спикер Минобороны Украины Юлия Шевченко, во вторник, 10 августа, видео обнародовано в Youtube.

По словам спикера Минобороны Украины, на соединениях и частях противника продолжались мероприятия боевого слаживания артиллерийских и минометных подразделений с проведением практических стрельб.

Кроме того, как добавила Шевченко, командование противника "усиленно следило за подготовкой подчиненных частей к проведению собрания с резервистами".

Напомним, днем ранее Россия начала масштабные военные учения в Абхазии, Южной Осетии и Крыму. Они продолжатся до 15 сентября и, таким образом, параллельно пройдут с российско-белорусскими маневрами "Запад-2021".

Также "Страна" сообщала, что РФ в начале лета провела маневры военной авиации в Черном море. Военные выполняли разные полетные задания со средних и малых высот.