Российского блогера Юрия Хованского, которого арестовали за видео с песней о мюзикле "Норд-Ост" по подозрению в оправдании терроризма, включили в перечень террористов и экстремистов.

Информация об этом опубликована на сайте Росфинмониторинга.

По данным российских СМИ, попадание в этот список ударит не только по репутации блогера Хованского, но и отразится на его материальном положении, поскольку участникам этого перечня блокируют счета и в месяц можно снять не более 10 тысяч на себя и на каждого члена семьи.

Напомним, в июле Юрия Хованского задержали. В его квартире в Санкт-Петербурге прошли обыски, а самого его увезли в отдел полиции. Причиной возбуждения дела против Хованского стал ролик с песней про мюзикл "Норд-Ост". Там он упоминал теракт, который произошел 23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке.

Против Хованского возбуждено дело по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").

Блогер частично признал вину, но просил для себя домашний арест или запрет определенных действий. Однако, суд постановил оставить его в СИЗО. После этого Хованский решил продать две квартиры в Питере, так как они "засвечены в интернете".