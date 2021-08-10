Заместитель председателя Киевской государственной городской администрации (КГГА) Константин Усова назвал организаторов съемок рекламы для энергетика "Red Bull", которые испортили историческую памятку в центре столицы, "муд@ками".

Соответствующий пост об этом Усов опубликовал в соцсетях.

"Это не просто недопустимый акт вандализма, это хамское отношение к киевлянам и к одной из наиболее ценных святынь Украины - Софии Киевской (...) "Ред Бул" - вы муд@ки", - написал он.

Кроме того Усов назвал произошедшее "недопустимым актом вандализма".

Усов также опубликовал видео, на котором видно, как машины дрейфовали, оставляя после себя на охраняемой ЮНЕСКО зоне - Софийской площади черные следы.

Также заместитель главы КГГА опубликовал обращение ТОВ "Ред булл Украина" к начальнику главного управленя Нацполиции в Киеве Андрею Крищенко. В нем координатор торговой марки Елизавета Онищенко просит разрешение на съемки, добавив, что ТОВ "Ред булл Украина" "гарантирует полную очистку площади и восстановление локации в первоначальный вид".

В ответ на это Усов прикрепил ответ исполнительного органа КГГА, в котором говорится, что власти столицы не дают разрешения на съемки данного ролика.

Напомним, на данный инцидент уже отреагировали правоохранители о пообещали наказать всех, кто участвовал в съемках и добавили, что им грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Между тем, в одном из автомобилей, испортивших брусчатку на Софиевской площади, сидела известная рэперша Alyona Alyona.