В Украине продолжается подготовка к масштабному празднованию 30-летию независимости. В рамках торжеств впервые в истории парашютисты станцуют "небесный гопак".

Об этом со ссылкой на менеджера проекта Марину Моисеенко пишет "Укринформ".

Действо состоится в рамках проекта "Украинский гопак - на земле и в небе", который реализуется при поддержке Украинского культурного фонда. В показательном выступлении примут участие 150 человек из разных уголков страны.

Суть проекта состоит в том, что гопак впервые будут танцевать не только на земле, но и на небе. За традиционную наземную часть отвечает запорожский ансамбль "Выкрутасы". К ним, но уже в небе присоединятся 14 профессиональных парашютистов. Они прямо в прыжке исполнят украинский национальный танец, а также выстроятся в фигуры в виде цифры 30 и сердца.

Это будет своеобразное признание в любви Украине. Кроме того, с собой у них будет огромный национальный флаг. После выступления парашютистов запланировано дымовое шоу с самолетами.

Мероприятие состоится 21 августа на аэродроме села Майское в Днепропетровской области.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как Украина отметит 30 лет независимости: запланированы три парада, концерт без "Грин Грея" и марш националистов.

Кроме того, мы сообщали, кто из артистов выступит на концерте в честь 30-летия независимости.