В эту субботу, 14 августа, ультраправая партия "Нацкорпус" проведёт акцию под Офисом президента.

Об этом заявил глава центрального штаба Национального корпуса Максим Жорин в ходе брифинга.

"Акция пройдёт под лозунгом: "Остановить репрессий против патриотов и остановить сдачу украинских интересов",- заявил Жорин.

На данный момент нет конкретного времени, об этом в Нацкорпусе сообщат ближе к субботе.

Напомним, 5 августа в Харькове СБУ провела 53 обыска и задержала 7 человек из партии "Национальный корпус"

По данным СБУ, члены партии "Нацкорпус" в течение 2018-2021 годов создали и обеспечили деятельность преступной организации.

После задержаний лидеров харьковской ячейки "Нацкорпуса" националисты обвинили Зеленского в зачистке улиц.

Ожидается, что сегодня изберут меру пресечения для задержанных за рэкет членов "Нацкорпуса".

"Страна" также сообщала, что ночью СБУ заблокировала автобусы Нацкорпуса, следовавшие из Харькова на акцию в Киев.

Как ранее писала "Страна", еще в 2018 году на заводе "Атек" "Нацкорпус" создал "тренеровочную базу". Когда полиция пыталась провести там обыски, члены организации прогнали копов через "коридор позора"