В "Оппозиционной платформе - За жизнь" считают, что лучшим подарком украинцам к 30-летию Независимости страны стало бы снижение тарифов и достижение мира на Донбассе.

Об этом со ссылкой на сопредседателя партии Юрия Бойко сообщает пресс-служба политсилы.

Бойко заявил, что украинским властям необходимо заниматься улучшением качества жизни граждан страны. По словам сопредседателя "Оппозиционной платформы - За жизнь", все необходимые возможности и инструменты для достижения этой цели имеются.

Между тем, как заявил Бойко, в июне текущего начисления за коммуналку составили 10,4 млрд гривен, что на 35% больше, чем в прошлом году. По его словам, украинцам приходится отдавать едва ли не последние деньги, чтобы оплатить коммунальные услуги. Об этом свидетельствует высокий уровень долга за услуги ЖКХ, сумма которого уже превысила 60 миллиардов гривен.

Бойко заявил, что приведение тарифов к адекватному уровню стало бы лучшим подарком для населения страны к предстоящему Дню независимости.

Напомним, согласно новому рейтингу партий, между ОПЗЖ и "слугами" разница в статистическую погрешность.

Также мы писали о том, что ОПЗЖ уже призывала отменить автоматический арест счетов должников по ЖКХ и понизить цену на газ.