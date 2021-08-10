В понедельник, 9 августа, в Мариуполе пятеро работников металлургического комбината во время выполнения ремонтных работ получили термические ожоги. Прокуратура начала досудебное расследование инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Уголовное производство было начато по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия. Продолжается досудебное расследование.

На данный момент удалось выяснить, что на агломерационной фабрике частного акционерного общества "ММК имени Ильича" во время ремонта оборудования произошел выброс горячего пыли с агломератной машины. В результате пятеро человек, возрастом от 34 до 48 лет получили ожоги разной степени тяжести и были госпитализированы.

Напомним, нарушение правил безопасности приводит не только к травмам на производствах, но и к еще более трагическим последствиям. Как показали результаты досудебного расследования, к взрыву многоэтажки в Киеве привело нарушение чиновниками "Правил безопасности систем газоснабжения. В результате взрыв в прошлом году без крыши над головой остались десятки семей, а некоторые люди погибли.