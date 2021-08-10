В Украине вновь ухудшается эпидемиологическая ситуация, связанная с распространение Covid-19. В частности, начала расти нагрузка на систему здравоохранения и число госпитализаций заболевших коронавирусом уже на 18% превышает количество выписок.

Об этом сообщает Центр экономики здравоохранения KSE.

Обеспокоенность вызывают четыре региона с критической динамикой заболевания коронавирусом - Одесская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области.

Также специалисты утверждают, что несмотря на наращивание темпов вакцинации в Украине, этот показатель оставляет желать лучшего. И для того, что вакцинировать 70% взрослого населения к концу 2021 года нужно ускориться вдвое.



При этом темпы вакцинации в Украине превосходят среднемировые и европейские показатели на 1,4% вакцинированного населения за неделю.

Напомним, в Черниговской области выявили 10 подтвержденных случаев опасного штамма коронавируса "Дельта".

Ранее "Страна" писала о том, что за последние сутки в Украине 24 летальных исхода Covid-19 и почти 800 новых зараженных.

Также мы сообщали, что когда закончатся 24 буквы греческого алфавита, новые штаммы коронавируса будут называть именами созвездий.