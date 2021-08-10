В Украине ухудшается ситуация с распространением коронавируса - KSE
В Украине вновь ухудшается эпидемиологическая ситуация, связанная с распространение Covid-19. В частности, начала расти нагрузка на систему здравоохранения и число госпитализаций заболевших коронавирусом уже на 18% превышает количество выписок.
Об этом сообщает Центр экономики здравоохранения KSE.
Обеспокоенность вызывают четыре региона с критической динамикой заболевания коронавирусом - Одесская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области.
Также специалисты утверждают, что несмотря на наращивание темпов вакцинации в Украине, этот показатель оставляет желать лучшего. И для того, что вакцинировать 70% взрослого населения к концу 2021 года нужно ускориться вдвое.
При этом темпы вакцинации в Украине превосходят среднемировые и европейские показатели на 1,4% вакцинированного населения за неделю.
Напомним, в Черниговской области выявили 10 подтвержденных случаев опасного штамма коронавируса "Дельта".
Ранее "Страна" писала о том, что за последние сутки в Украине 24 летальных исхода Covid-19 и почти 800 новых зараженных.
Также мы сообщали, что когда закончатся 24 буквы греческого алфавита, новые штаммы коронавируса будут называть именами созвездий.