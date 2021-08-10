Сегодня, 10 августа, в самом центре Киева проходила съемка рекламы энергетических напитков Red Bull, после которой на Софиевской площади столицы остались следы шин, а организаторы рекламы попали под угрозу тюремного заключения.

Многие киевляне возмущены - каким образом вообще стала возможна скоростная езда в охраняемой ЮНЕСКО зоне и кто дал на нее разрешение.

С чего все начиналось

Ранним утром вторника на Софиевской площади два автомобиля с логотипами Red Bull устроили дрифт вокруг памятника Богдана Хмельницкого, как выяснилось - это и были съемки рекламы. Дрифт засняли прохожие и видео мгновенно распространилось в социальных сетях.

СМИ предположили, что подобное действо происходило с санкции властей Киева.

Реакция киевских властей

В Киевской городской государственной администрации рассказали, что съемки не были согласованы. Более того - автомобили дрифтовали в пешеходной зоне, специальных ограждений организаторы не поставили, таким образом подвергнув прохожих опасности. КГГА обратилась с заявлением в полицию.

Реакция полиции

В МВД рассказали, что уже идут следственные действия и устанавливаются все, кто был причастен к съемкам. Организаторы не взяли разрешение у властей столицы, не согласовали такие съемки с полицией и теперь им грозит до 4 лет ее лишения.

Однако одна из участниц съемок уже известна - это украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona. В Интернете появилось видео, как она выходит из автомобиля с логотипом Red Bull и рассказывает о своих впечатлениях от дрифта.

Между тем, на уборку следов шин с Софиевской площади уйдет около трех дней. В какую сумму это обойдется и из чьего кармана будут платить - пока неизвестно.