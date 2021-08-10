В Украину после жарких и обусловленных полем повышенного давления дней придет некоторое похолодание. Синоптики ждут его в конце нынешней недели. Температура воздуха сбавит градус на всей территории Украины. Особенно это будет ощущаться в западных регионах, а кратковременными дождями и грозами будет накрыт только восток Украины.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Небольшое похолодание начнется в Украине в пятницу, 13 августа. Температура воздуха на западе в дневные часы опустится до +24-26 градусов, а ночью до +11-14. Восточные регионы остынут до +25-28, а ночью до +15-19. В центральных и северных областях в пятницу днем прогнозируют +25-27, а ночью +15-17. Немного жарче будет на юге, где днем ожидается +26-30, а ночью +15-20.

Напомним, во вторник, 10 августа, в восточных, западных и южных регионах, где температура воздуха поднимется до +28-32 градусов, синоптики объявили высокий уровень пожарной опасности.

Ранее "Страна" писала о том, что медики напомнили украинцам, как избежать солнечных ожогов в жаркие дни.

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