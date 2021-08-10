В Германии природный газ по итогам первого полугодия 2021 года впервые обогнал нефть, нефтепродукты и возобновляемую энергетику и стал главным источником энергии.

Об этом свидетельствуют данные Рабочей группой по энергетическим отчетам ФРГ (AGEB).

"Значительно более низкий уровень ветроэнергетики по сравнению с предыдущим годом привел к сдвигу в структуре производства электроэнергии в пользу традиционных источников энергии", - говорится в докладе AGEB.

При этом за последние шесть месяцев доля нефтепродуктов в общем потреблении энергии впервые снизилась ниже 30-процентной отметки. Напротив, потребление природного газа увеличилось почти на 16 процентов. Основной причиной такого развития событий стала значительно более прохладная погода по сравнению с тем же периодом прошлого года и, кроме того, довольно слабый ветер в первые три месяца года, что привело к увеличению использования природного газа для производства тепла и электроэнергии.

В целом потребление природный газ занимает 30,6% немецкой энергетики. На втором месте в энергобалансе по итогам полугодия оказались нефть и нефтепродукты (28,6%), на третьем — ВИЭ (16,8%). Затем следуют бурый (8,4%) и каменный уголь (8,2%), а также атомная энергия (6%).

AGEB приводит график прироста доли источников энергии в Германии за первое полугодие 2021 года:

Напомним, 3 августа "Газпром" остановил закачку газа в подземные хранилища Европы.

Также мы писали о том, что в июле США и Германия достигли договоренностей по газопроводу "Северный поток-2", который планируют запустить уже в этом году для транзита газа в Европу в обход Украины.