Ирина Фарион, Ярослава Магучих. Коллаж
Ирина Фарион, Ярослава Магучих. Коллаж "Страны"

Который день националистическая часть украинского общества продолжает хейтить призерку Олимпийских игр Ярославу Магучих.

Украинская спортсменка завоевала бронзовую медаль по прыжкам в высоту.

После чего легкоатлетка обнялась и сделала совестное фото с обладательницей золота - россиянкой Марией Ласицкене. 

Магучих националисты кошмарили за зраду все выходные в соцсетях, а Минобороны вызвало ее "на ковер" (Ярослава - лейтенант ВСУ). 

Казалось бы, скандал должен начать сходить на "нет". Но оскорбления лишь усиливаются. 

В наиболее грубой форме выступила украинизаторша и экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион. Она назвала Ярославу "биомусором" и предложила НОК Украины отобрать у нее медаль.

"Страна" описывает продолжение истории и публикует реакцию соцсетей на слова Фарион. 

Фарион: "Биомусор и коллаборационизм"

Ярослава Магучих считается одной из наиболее перспективных украинских спортсменок, которая в свои 19 лет уже достигла мирового уровня. Победительнице соревнований в прыжках в высоту - россиянки Ласицкене - она уступила лишь 4 сантиметра, показав результат в 2,00 метра. 

После объявления итогов было награждение. Ярослава вышла с украинским флагом и сделала фото с Ласицкене, а также серебрянкой призеркой, австралийкой Николой Макдермотт. 

Магучих и россиянка

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене. Кадр из видео

Спортивные журналисты объяснили, что подобные снимки обычные на соревнованиях. Соперники всегда их делают - начиная с уровня первенства района и заканчивая Олимпиадой. 

Вступился за Ярославу и единственный золотой призер на этой Олимпиаде от Украины Жан Беленюк. Коллегу он назвал "героем", призвал прекратить травлю. И попросил спортсменов сдерживать эмоции в моменты эйфории от побед. 

Несмотря на однозначную позицию спортивного сообщества, "чемпионы по поиску зраду" слова решили не подбирать. 

Бывший нардеп от "Свободы" Ирина Фарион высказала мнение, что спорт - это политическая категория. По ее мнению, Ярослава Магучих совершила поступок коллаборационизма. Нашу спортсменку она назвала "биомусором", "телом без личности". 

Также Фарион назвала Магучих "бабой" и заочно спросила у нее, обнималась бы она с убийцей своего ребенка. 

Фото с россиянкой Ласицкене Ирина Фарион трактовала как поддержку Ярославой Магучих тезиса Путина о единстве украинского и русского народов. 

Интересно, что Ярославу камеры запечатлели в тот же день вместе и с австралийской легкоатлеткой. Что с точки зрения Фарион тогда означает этот снимок, Впрочем, искать здравый смысл в словах экс-нардепа от "Свободы" уже традиционно бесполезно. 

"На следующую Олимпиаду поедут Ницой, Фарион и Стрененко"

Заявление Фарион вызвало реакцию лидеров мнений и пользователей соцсетей. 

"Если так дальше пойдёт, то на следующие Олимпийские игры, а также чемпионаты по футболу выпустят Ницой, Фарион, мовного омбудсмена Креминя, а также замминистра обороны Анну Маляр. Ну и Стерненко до кучи", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Спецкорреспондент "Страны" и ведущая блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева назвала заявления Фарион "очередной порцией бредятины".

И добавила: "Вот что бывает, когда вместо мозгов маргарин". 

Украинский политолог Дмитрий Раимов называет таких, как Фарион, "конченными".

"Долго подбрил слова, но понял какое – это вот слово конч*нные.

Молодая красивая девчонка победила, дала нам олимпийскую награду.

Так это ж поднялась толпа, которые и от брусьев не может отжаться. Что мол не того обняла она.

Фарион назвала ее "биомусором". Ну как ещё назвать таких как она и ее? Конч*нной.

Молодая девчонка.

Принесла победу.

Гордость и чемпионка страны.

Спасибо ей.

Стыдно за всех этих укурков, которые стране кроме лозунгов ничего не дали.

А она – победила", - написал Дмитрий Раимов.

Журналист Юрий Ткачев написал, что "на Фарион жалко смотреть" из-за того, что она оказалась не у дел с приходом языкового омбудсмена Тараса Креминя.

"Лет 10 назад она была фронтменом украинизации и унижения русских в Украине, вещая при этом из ультраправой оппозиционной ниши. А теперь ей уже приходится попыжиться для того, чтобы как-то выделиться на фоне мейнстримных обласканных властью украинизаторов и русофобов при портфелях.

На смену отличнице КПСС Фарион пришёл ударник Партии Регионов Креминь. И Фарион оказалась больше не нужна.

Когда единственное, чем ты можешь доставить, это упоротой неадекватностью, тебя легко заменить", - написал у себя в Telegram Ткачев.

Ведущая "112 Украина" Евгения Скорина недоумевает, "в каком ещё государстве, называющим себя демократическим, критикуют своих спортсменов и обзывают их биомусором? Возможно, ярые возмущения этих глубокоуважаемых граждан поспособствовали развитию и укреплению государства? Когда? Где?"

По словам Скориной, "тот хайп, который пытается развести Фарион, и подхватывают в эти дни остальные особо идейные представители общества - просто немыслимый бред и именно вот это выставляет Украину в дичайшем свете". 

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